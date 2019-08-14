رياضة | وافد ريال مدريد الجديد يكافح لإقناع زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وافد ريال مدريد الجديد يكافح لإقناع زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ​لوكا يوفيتش​ نجم ريال مدريد الجديد يكافح للفوز بثقة زين الدين زيدان​ المدير الفني للفريق.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن يوفيتش فشل في إقناع زيدان بآداؤه وأنه هناك نية لإعارة اللاعب في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية صربية إلى أنه يمكن إعارة يوفيتش بعد أسابيع فقط من جلبه من اينتراخت فرانكفورت.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من هذه التقارير إلا أنه من غير المرجح إعارة يوفيتش هذا الموسم لأنه جاء لحجز مكان أساسي وأنه مقتنع بأنه سيبدأ بتسجيل الأهداف.