رياضة | مصر تقهر سلوفينيا وتتأهل لربع نهائي مونديال ناشئي اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تقهر سلوفينيا وتتأهل لربع نهائي مونديال ناشئي اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على نظيره السلوفينى بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 بمقدونيا.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 16 / 8 لصالح منتخب مصر في شوط شهد تألق الحارس عبد الرحمن حميد.

Advertisements

ويلعب منتخب ناشئي اليد غدا الخميس مع الفائز من لقاء أيسلندا واليابان فى دور الثمانية.

وحقق منتخب ناشئى اليد الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 مباريات خلال الدور الأول وخسارة وحيدة أمام فرنسا.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.