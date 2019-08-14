رياضة | خسائر فادحة لأندية البريميير ليج بسبب الإصابات

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كلفت إصابات اللاعبين بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، 221 مليون جنيه إسترليني (238 مليون يورو)، خلال موسم 2018-2019، بحسب دراسة أجرتها شركة مارش.

تمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، ما عزته الشركة إلى حالة الإجهاد عقب مونديال روسيا 2018، وقصر مدة العطلة الصيفية نتيجة البطولة.

وأنفق مانشستر سيتي ما يزيد عن 26 مليون جنيه إسترليني (28 مليون يورو) على لاعبين مصابين.

وعلى مدار جزء كبير من الموسم، أفتقد الفريق الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا لخدمات لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، وإجمالاً، اضطر لمواجهة 44 إصابة بين صفوفه.

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من جانبه، واجه مانشستر يونايتد 63 إصابة طوال الموسم، كلفته أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني.

ومع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأيام التي غاب خلالها اللاعبين المصابين، جاء على رأس القائمة نادي وست هام يونايتد الذي افتقد لجهود عدد من لاعبيه، من ضمنهم الكولومبي كارلوس سانشيز وجاك ويلشير والأوكراني أندري يارمولينكو، على مدار 2.003 أيام، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه إسترليني.

وجاء آرسنال في المركز الثاني بلاعبين تغيبوا للإصابة على مدار ألف و771 يوماً، يليه توتنهام هوتسبير بفترة غياب بلغت ألف و652 يوماً.

وفي المقابل، كان نادي وولفرهامبتون واندررز الأقل معاناه من الإصابات بواقع 11 حالة فقط كلفته 1.1 مليون جنيه إسترليني.