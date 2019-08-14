رياضة | اليونايتد ينهي على أمال ريال مدريد في ضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد ينهي على أمال ريال مدريد في ضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أمال ريال مدريد الإسباني، في ضم النجم الفرنسي، بول بوجبا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة Le10Sport الفرنسية : رغم أنه عازمًا على الانضمام إلى زين الدين زيدان في ريال مدريد ، سيتعين على بول بوجبا أن يستقر مع مانشستر يونايتد، بعد إغلاق سوق النقل الإنجليزية ، حيث يستبعد الشياطين الحمر أي خروج لنجم خط الوسط ، حتى في حالة تقديم عروض فلكية .

وواصلت : هذا هو الهدف الكبير لزين الدين زيدان في موسم الانتقالات الصيفي الجاري ، على الرغم من التعاقد مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ، فإن مدرب ريال مدريد يحلم بضم بول بوجبا في فريقه لتقوية خط وسط الميرينجي ، لكن يبدو أنه خسر جهد الفرنسي ، على الرغم من أن مانشستر يونايتد كان صعب المنال طوال الصيف في مفاوضات مع النادي الإسباني ، إلا أن إغلاق السوق الإنجليزية ينهى آمال فلورنتينو بيريز وزيدان .

وأنهت : تؤكد صحيفة أس أن بول بوجبا يجب أن يلعب موسماً جديداً في أولد ترافورد، كخصوصًا بعدما اسبتعدت إدارة اليونايتد فكرة رحيل اللاعب ، حتى مقابل شيك بقيمة 200 مليون يورو ،كما أنه ليس من المؤكد أنه سيكون من الأسهل في الصيف المقبل التعاقد مع، مشيرًا إلى أن مانشستر يونايتد سيبقى في موضع القوة في الميركاتو القادم .