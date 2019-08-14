رياضة | خاص.. "ميشو" يخطر الزمالك بجاهزيته لتدريبه وسداد الشرط الجزائي لأورلاندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. "ميشو" يخطر الزمالك بجاهزيته لتدريبه وسداد الشرط الجزائي لأورلاندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر الصربي ميشو المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إدارة نادي الزمالك باستعداده لتدريب القلعة البيضاء خلفًا لخالد جلال

وقال مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365 الرياضي": "ميشو الأقرب والمدرب أبلغ الزمالك بجاهزيته لسداد الشرط الجزائي في عقده أورلاندو والقدوم لتدريب القلعة البيضاء".

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وأضاف المصدر: "أليكساندر ستانويفيتش يبتعد عن تدريب الزمالك بسبب تدريبه مابي حيفا الإسرائيلي من قبل حيث حذر المقربين من رئيس الزمالك من التعاقد معه خوفًا من الهجوم على النادي حال التعاقد معه".