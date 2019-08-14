رياضة | حقيقة رفض باريس عرض برشلونة في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رفض باريس عرض برشلونة في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة شائعات رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي العرض المقدم من برشلونة للتعاقد مع نيمار هذا الصيف.

وانتشرت شائعات في الساعات الماضية عن رفض نادي سان جيرمان العرض المقدم من برشلونة والذي قدمه النادي الكتالوني يوم أمس لضم نيمار.

وقال الإعلامي جيرارد روميرو اليوم لإذاعة الكادينا سير: برشلونة لحد الان لا يملك اي إجابات من باريس سان جيرمان حول العروض التي تم تقديمها يوم الامس.