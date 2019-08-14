رياضة | تعرّف على استعدادات الحمام لدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على استعدادات الحمام لدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد نهاية الموسم الماضي الصعب وبقاء نادي الحمام بصعوبة في أخر مباريات الدوري قرر مجلس إدارة نادي الحمام التعامل بشكل مغاير في بداية الموسم الجديد .

وكانت اولي هذه القرارات الموافقة علي أي عرض لشراء لاعب من النادي لتوفير الماديات التي كانت أول الأسباب في أزمات الفريق في الموسم الماضي وبالفعل تم بيع مؤمن فكري للمنصورة ومحمود الحضري لبني سويف وهشام أحمد لنادي دكرنس .

كما رحل عن صفوف الفريق محمود عثمان، محمد عاطف ، حسن علي ، محمد تاحا لإنتهاء عقودهم مع النادي.

وكانت ثاني هذة القرارات عدم التعاقد مع مدير فني من مدربي القسم الثاني والتفكير في التعاقد مع مدير فني عمل بالدوري الممتاز كمدرب عام ولدية طموح أن يحفر إسمة كمدير فني وكان التعاقد مع أحمد فكري الصغير نجم نادي الإسماعيلي الذي عمل مع مديرين فنيين في الفريق الأول بالنادي ومديرا فنيا لفريق الإسماعيلي مواليد 1997.

وأعلن أحمد فكري بعد التعاقد معة جهازة المعاون الذي تكون من سيد ابراهيم وعادل عبد العزيز مدربين ومحمد جمعة مدربا لحراس المرمي و سيد زهران مديرا للكرة واحمد عاشور مدير إداري للفريق.

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وبدا نادي الحمام فترة إعدادة في الخامس عشر من يوليو بتدريبات صباحية ومسائية لرفع المعدل البدني للاعبين بعد الراحة الطويلة بعد إنتهاء الدوري في إبريل وشارك فيه اللاعبين القدامي المستمرين من الموسم الماضي: محمد كشك ، أحمد الدماطي ، وليد إبراهيم ، ضياء مسعود ، محمد حفظي ، مهنا منصور ، محمد شعبان ، أحمد الفار ، محمد السيسي ، أحمد نصر ، وعلي الصعيدي العائد من الإعارة من نادي ديروط ولم يصل حتي الأن المحترف يايا كونية لظروف الطيران.

وشاهد الجهاز الفني علي مدار الأيام السابقة العديد من اللاعبين تمهيدا للتعاقد معهم ولم يعلن حتي الأن التعاقد مع أي لاعب جديد مما اثار القلق في نفوس جماهير نادي الحمام .

وخاض الفريق مباراة ودية وحيدة أمام اسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز وخسرها الفريق بهدف نظيف.

وبعدها قرر الجهاز الفني منح لاعبين راحة لمدة 4 أيام بمناسبة عيد الأضحي ومن المقرر أن يستأنف تدريباتة رابع أيام العيد الإربعاء القادم.

ويفاضل الجهاز الفني بين معسكر بالإسماعيلية والإكاديمية البحرية بالأسكندرية للدخول في معسكر مغلق أواخر هذا الشهر لخوض العديد من المباريات القوية بعد إكتمال صفوف الفريق بالتعاقد مع عدد من الصفقات في المراكز التي حددها الجهاز الفني.