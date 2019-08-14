رياضة | رئيس الزمالك يرفض تأجيل مباراة ديكاداها الصومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يرفض تأجيل مباراة ديكاداها الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض تأجيل مباراة ديكاداها بطل الصومالي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا أو لعبها على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف رئيس الزمالك من خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم: "تلقينا خطابًا لتأجيل مباراة ديكاداها لتكون يوم 25 أغسطس بدلاً من 23 لكن لن نقبل هذا الأمر حيث أنه لدينا مباراة أمام المقاصة يوم 28 في كأس مصر.. طلبنا اللعب على استاد القاهرة وبتروسبورت وتم الرفض".

وواصل مرتضى: "لن أعلن عن اسم مدرب الزمالك الجديد حتى يصل مصر لأن هناك من يحاربون الزمالك بمحادثته وتم الاتفاق على الجهاز المعاون له بالكامل".

وأضاف مرتضى: "وجهت الدعوة لعدد من أبناء النادي منهم حسن شحاتة وحازم إمام ورضا عبد العال لاختيار مدير فني لكنه لم يحضروا، ويا رضا عبد العال بدلا من الحديث في البرامج أعلن عن رأيك في الغرف المغلقة".

وتابع مرتضى: "الزمالك ليس عزبة وحينما اخترت لجنة تضم أيمن يونس وفاروق جعفر وميدو ليختاروا مدير فني أجنبي، فوجئت أن اللجنة اختارت فاروق جعفر مديرًا فنيًا وأيمن يونس مديرا للكرة لقد اختاروا أنفسهم فهل هذا معقول".

وأعلن رئيس الزمالك عدم طرح تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في الإسكندرية لوجود بعض الأشخاص الذين يوزعونها للألتراس.

Advertisements

ويلعب الزمالك مع ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية

وهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بدعوى عمله في قناة الأهلي.

وقال مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي بالزمالك: "تعيين سمير عثمان خطأ ولو أردت حكمًا أجنبيًا سأطلبه فورًا ولو حكم ظلمني هجيب أجنبي".

وأضاف مرتضى: "قبل ما تتكلم عن نزاهة الحكم المصري اتكلم عن فشلهم وأخطائهم.. متفتحش صدرك اوي واوعى تنسى انك شغال في قناة الأهلي".