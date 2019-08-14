رياضة | مرتضى منصور يكشف موعد وصول المدير الفني الجديد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف موعد وصول المدير الفني الجديد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عن موعد وصول المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال منصور إن المدير الفني الجديد سيصل القاهرة عقب مباراة الفريق المقبلة بدوري الأبطال.

وتابع "أنهينا توقيع العقود مع المدرب الجديد وسيتولي تدريب الفريق الأحد القادم".

ورفض مرتضي منصور الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد للحفاظ على السرية لحين وصوله وإنهاء التعاقد بشكل رسمي.