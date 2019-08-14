رياضة | مرتضى: جنش وجروس و"القبيضة" ومجاملة الأهلي سبب ضياع الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: جنش وجروس و"القبيضة" ومجاملة الأهلي سبب ضياع الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لقب الدوري ضاع بسبب كريستيان جروس الذي أرهق اللاعبين والحكام "القبيضة" وتنظيم جدول الدوري لصالح الأهلي

وأوضح مرتضى أن إصابة محمود جنش تسببت في ضياع الدوري وخطأ عماد السيد أمام الأهلي وقبله خطأ للحارس عمر صلاح أمام الجونة.

وواصل مرتضى: "لن أعلن عن اسم مدرب الزمالك الجديد حتى يصل مصر لأن هناك من يحاربون الزمالك بمحادثته وتم الاتفاق على الجهاز المعاون له بالكامل".

وأضاف مرتضى: "وجهت الدعوة لعدد من أبناء النادي منهم حسن شحاتة وحازم إمام ورضا عبد العال لاختيار مدير فني لكنه لم يحضروا، ويا رضا عبد العال بدلا من الحديث في البرامج أعلن عن رأيك في الغرف المغلقة".

وتابع مرتضى: "الزمالك ليس عزبة وحينما اخترت لجنة تضم أيمن يونس وفاروق جعفر وميدو ليختاروا مدير فني أجنبي، فوجئت أن اللجنة اختارت فاروق جعفر مديرًا فنيًا وأيمن يونس مديرا للكرة لقد اختاروا أنفسهم فهل هذا معقول".

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وأعلن رئيس الزمالك عدم طرح تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في الإسكندرية لوجود بعض الأشخاص الذين يوزعونها للألتراس.

ويلعب الزمالك مع ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية

وهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بدعوى عمله في قناة الأهلي.

وقال مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي بالزمالك: "تعيين سمير عثمان خطأ ولو أردت حكمًا أجنبيًا سأطلبه فورًا ولو حكم ظلمني هجيب أجنبي".

وأضاف مرتضى: "قبل ما تتكلم عن نزاهة الحكم المصري اتكلم عن فشلهم وأخطائهم.. متفتحش صدرك اوي واوعى تنسى انك شغال في قناة الأهلي".