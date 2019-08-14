رياضة | باريس يفضل انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يفضل انتقال نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد الصحفي جيليم بلاغي على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ترحب بانتقال نيمار إلى ريال مدريد عن الانضمام لفريق برشلونة هذا الصيف.

وقال الصحفي في تصريحات لإذاعة الكادينا سير: عرض برشلونة هو (كوتينهو + 100 مليون) وهذا لا يعجب باريس، بينما عرض ريال مدريد هو (أموال + خاميس، بيل) باريس يريدون لاعبين مختلفين.