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رياضة | باريس يفضل انتقال نيمار إلى ريال مدريد

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اكد الصحفي جيليم بلاغي على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ترحب بانتقال نيمار إلى ريال مدريد عن الانضمام لفريق هذا الصيف.

وقال الصحفي في تصريحات لإذاعة الكادينا سير: عرض برشلونة هو (كوتينهو + 100 مليون) وهذا لا يعجب باريس، بينما عرض ريال مدريد هو (أموال + خاميس، بيل) باريس يريدون لاعبين مختلفين.

واضاف الصحفي: باريس سان جيرمان يفضلون البيع إلى مدريد، اللاعب لا يريد العودة إلى باريس مرة أخرى.

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