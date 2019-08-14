رياضة | سر عدم إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد في مؤتمر مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر عدم إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد في مؤتمر مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق لأنه ينتظر وصول إلى مصر بشكل رسمي.

وقال مرتضى: "لن أعلن عن اسم مدرب الزمالك الجديد حتى يصل مصر لأن هناك من يحاربون الزمالك بمحادثته وتم الاتفاق على الجهاز المعاون له بالكامل".

وأضاف مرتضى: "وجهت الدعوة لعدد من أبناء النادي منهم حسن شحاتة وحازم إمام ورضا عبد العال لاختيار مدير فني لكنه لم يحضروا، ويا رضا عبد العال بدلا من الحديث في البرامج أعلن عن رأيك في الغرف المغلقة".

وتابع مرتضى: "الزمالك ليس عزبة وحينما اخترت لجنة تضم أيمن يونس وفاروق جعفر وميدو ليختاروا مدير فني أجنبي، فوجئت أن اللجنة اختارت فاروق جعفر مديرًا فنيًا وأيمن يونس مديرا للكرة لقد اختاروا أنفسهم فهل هذا معقول".

وأعلن رئيس الزمالك عدم طرح تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في الإسكندرية لوجود بعض الأشخاص الذين يوزعونها للألتراس.

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ويلعب الزمالك مع ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية

وهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بدعوى عمله في قناة الأهلي.

وقال مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي بالزمالك: "تعيين سمير عثمان خطأ ولو أردت حكمًا أجنبيًا سأطلبه فورًا ولو حكم ظلمني هجيب أجنبي".

وأضاف مرتضى: "قبل ما تتكلم عن نزاهة الحكم المصري اتكلم عن فشلهم وأخطائهم.. متفتحش صدرك اوي واوعى تنسى انك شغال في قناة الأهلي".