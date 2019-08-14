شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يُعلق على لقاء ليفربول وتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدولي المصري محمد صلاح أنه يفضل لعب المباريات الكبيرة مثل مواجهة السوبر الأوروبي التي تجمع فريقه نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء بتشيلسي على ملعب «بشكيتاش بارك».

وقال صلاح- في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «أحب لعب المباريات الكبيرة وهذا نهائي. هم يريدون الفوز مع مدرب جديد ونحن نرغب أيضا بتحقيق الانتصار».

ورد المهاجم المصري على تصريح المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، بأن تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا كان أشبه بالذهاب إلى كازينو للمقامرة بالأموال، كناية عن أن ليفربول كان محظوظا بشكل كبير لكي ينال لقب المسابقة، وأن السيتي وجد صعوبة أكثر في الفوز بالبريميرليج.

وقال صلاح: «للأمانة، لا أعلم بأن جوارديولا صرح بذلك، لكني أرى أنه إذا منحته المجال للاختيار بين المسابقتين، فإنه سيختار دوري الأبطال. هذا رأيي. وأنا لا أتحدث عنه بل هي وجهة نظري. إنها البطولة الأكبر في كرة القدم، لذلك فإن الجميع يريد الفوز بها».

وأضاف النجم المصري أن «كل مدرب وكل لاعب يرغب في الفوز بها ويحلم بتحقيق لقبها. لذلك فبالطبع الدوري الإنجليزي الممتاز شيء كبير، إلا أن دوري الأبطال هو المسابقة الأكبر».

وأوضح صلاح أن احتفالات مشجعي ليفربول باللقب الأوروبي بعد الفوز على توتنهام هوتسبر في نهائي الموسم الماضي بثنائية نظيفة كانت «رائعة».

وتابع: «لقد كان حلما بالنسبة للجميع وللمدينة، فالفوز بدوري الأبطال شيء رائع وكبير للغاية. لذلك فإن الكل كان مستمتعا بتلك اللحظات الاستثنائية. وكنت أشعر بأني طفل تحقق حلمه».