بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة ساني

أكد تقرير صحفي ألماني اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ لم يستسلم بشأن التعاقد مع ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي.

وكان بايرن يطارد ساني بقوة هذا الصيف، قبل أن يتعرض اللاعب الألماني لقطع في الرباط الصليبي، ويتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 7 أشهر.

ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن بايرن لم يستسلم ويتخلى عن الصفقة بعد، مشيرة إلى أن هناك 3 سيناريوهات سيتحدد من خلالها التحركات المقبلة للنادي البافاري باتجاه ساني.

السيناريو الأول هو أن يقدم بايرن عرضا آخر لساني قبل غلق باب الانتقالات في أوروبا يوم 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، مما سيخدمه في تقليل ثمن الصفقة عن 145 مليون يورو، الرقم الذي يريده السيتي للسماح للاعب بالرحيل.

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أما السيناريو الثاني، فهو الانتظار حتى الميركاتو الشتوي المقبل أثناء قيام ساني بفترة إعادة التأهيل، والتقدم بعرض جديد للنادي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن الحل الأكثر منطقية هو الانتظار حتى الصيف المقبل، لأن ساني لن يعود قبل شهر فبراير/ شباط 2020.

وبيّنت في الوقت نفسه أن أكبر مخاوف البايرن في هذا السيناريو الأخير، تكمن في إمكانية توصل السيتي لاتفاق مع اللاعب لتمديد عقده براتب أفضل، الصيف المقبل، لاسيما أن ارتباطه مع الفريق السماوي ممتد حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021.