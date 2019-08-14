سان جيرمان يعوض كوتينيو عن خياره المفضل

يسعى البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، لخوض تحدٍ خارج "كامب نو" خلال الموسم الجديد، رغم أن الميركاتو اقترب من الانتهاء.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خيار كوتينيو المفضل كان اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه لم يوافق على الانتقال إلى توتنهام، قبل انتهاء الميركاتو في إنجلترا.

وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي حاليا قريب من الرحيل عن برشلونة، والانتقال إلى سان جيرمان كجزء من صفقة عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

ورغم أن سان جيرمان يضغط للحصول على الأموال في صفقة نيمار، ولكن مسؤولي النادي الباريسي معجبون بكوتينيو، وقد يتم ضمه هذا الصيف.

وسيضمن سان جيرمان لكوتينيو الاحتفاظ بالراتب الذي يتقاضاه حاليًا رفقة برشلونة، كما أنه سيجد في "حديقة الأمراء" مواطنيه تياجو سيلفا وماركينيوس.