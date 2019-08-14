مشاهدة.. مباراة مصر وسلوفينيا في كاس العالم لليد للناشئين

يواجه منتخب ناشئي كرة اليد نظيره منتخب سلوفينيا اليوم الاربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهرًا ، في اطار دور الـ16 بكأس العالم في مقدونيا.

ويلعب منتخب الفراعنة الصغار ، أمام سلوفينيا في دور الـ 16 من البطولة العالمية وإذا نجح منتخبنا الوطني في اجتيازه يواجه الفائز من مباراة ايسلندا واليابان في دور الـ8 .

علي جانب آخر يلعب الفائز من منتخبي فرنسا والنرويج ، في دور الـ 16 الفائز من البرتغال ومقدونيا والمتأهل الي دور ربع النهائي يواجه منتخب مصر .

ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.

وكان مشوار المنتخب قوي بعد الفوز على السويد، بطل أورلاوبا في المباراة الافتتاحية 32/29، قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 ثم كندا 47/20 و أخيرا المجر 31/24.