مشاهدة.. مباراة مصر وسلوفينيا في كاس العالم لليد للناشئين

يقدم الخليج 365 بث مباشر لمباراة مصر وسلوفينيا ، ضمن منافسات دور الـ16 من كاس العالم لكرة اليد للناشئين، والتي تقام حاليا بمقدونيا.

وكان المنتخب الوطني قد حسم صدارة المجموعة الثانية، لأول مرة في تاريخ أي بطولة لكأس العالم، بينما احتل المنتخب السلوفيني المركز الرابع في المجموعة الأولىز

ويشارك المنتخب في البطولة حاليا بقائمة تضم كلا من:

عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

وكان مشوار المنتخب قوي بعد الفوز على السويد، بطل أورلاوبا في المباراة الافتتاحية 32/29، قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 ثم كندا 47/20 و أخيرا المجر 31/24.