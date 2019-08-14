شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن وصول مدرب الزمالك الأجنبي للقاهرة الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد وصول المدير الفنى الأجنبي الجديد للفريق الأبيض.

ويعقد مرتضي منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا في مقر القلعة البيضاء، بالوقت الحالي، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.

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وقال مرتضي منصور، خلال المؤتمر أن مدرب الزمالك الجديد سيصل إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، مشددا أنه يتم حاليا تجهيز العقود لتوقيعها مع المدير الفني خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار عليه.