شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال فى إياب دوري الأبطال .. والأبيض يعترض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي نادي الزمالك، خطابا رسميا، يفيد بتأجيل مباراة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 23 أغسطس الجاري لتقام يوم 25 من الشهر نفسه بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يرفض خوض لقاء بطل الصومال في الموعد الجديد بسبب ارتباط الأبيض بمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر يوم 28 أغسطس ولا يمكن خوض مباراة أفريقية هامة قبلها بـ 3 أيام فقط.

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وكشف رئيس نادي الزمالك، أنه طلب خوض لقاء بطل الصومال في استاد القاهرة بالذهاب ولكن مسئولي الاستاد أكدوا وجود أعمال صيانة تمنع استضافة المباراة، فيما رفض الأمن إقامة المباراة في ملعب بتروسبورت.

ويعقد مرتضي منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا في مقر القلعة البيضاء، بالوقت الحالي، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.