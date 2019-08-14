شكرا لقرائتكم وليد سليمان "جاهز" لقيادة الأهلى أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب وليد سليمان لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بكأس مصر بنسبة كبيرة بعد تعافيه من حالة الإجهاد التى عانى منها مؤخراً وكانت سبباً في غيابه عن مباراة "إطلع بره" مساء الأحد الماضي في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة.

وشارك وليد سليمان في مران الأهلي أمس وبات جاهزاً بنسبة كبيرة لدخول قائمة المباراة المرتقبة والمشاركة فيها حال رغبة الجهاز الفني ذلك خاصة وأن سليمان يمتلك خبرات تؤهله للمشاركة في مثل هذه المواجهات الكبرى.