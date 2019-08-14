شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهدد: تقدمت ببلاغات ضد مخترق هاتفي وسأقاضيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك أنه تقديم ببلاغات للنيابة العامة ومباحث التليفونات ضد الشخص الذي اخترق هاتفه وقام بسب بعض الأشخاص.

وهدد مرتضى ، مخترق هاتفه بملاحقته قانونيا قائلا: لن أصمت على حقى وسوف أحصل عليه بالقانون.

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وكشف رئيس نادى الزمالك فى مؤتمر صحفى داخل القلعة البيضاء ظهر اليوم الأربعاء عن استقرار مجلس الإدارة على اسم المدير الفني الجديد للزمالك ، حيث اختارته اللجنة الفنية من بين 5 مرشحين.

وأكد مرتضى أنه لن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد إلا بعد حضوره إلى القاهرة قائلا : "تأجيل الإعلان عن اسم المدير الفني حتى لا يقوم من يحاربون النادي بالحديث معه".

وقال منصور إن إدارة النادي استقرت على اسم المدير الفني الجديد وكذلك جهازه المعاون ولكنه لن يعلن عنه قبل وصوله لمصر.