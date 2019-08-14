شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف أسباب خسارة الزمالك للقب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق خسر الدوري في الموسم الماضي لعدة أسباب أولها جروس المدير الفني السابق.

وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفى: "التحكيم وقرارات لجنة الحكام أحد اهم أسباب خسارة الزماكل للقب الدوري أيضًا، بالإضافة إلى لجنة المسابقات التي قامت بترتيب المباريات السهلة للأهلي".

وتابع رئيس الزمالك قائلاً :" جنش من ضمن ضياع الدوري بعد إصابته لنفسه في معسكر المنتخب، كما يتحمل عماد السيد المسؤولية في الخسارة مع الأهلي، بالإضافة إلى محمد إبراهيم الذى أهدر العديد من الفرص خلال المباريات الحاسمة على اللقب".

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ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرا صحفيا في مقر النادي بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.

كان مجلس الزمالك قد أسند مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت لطارق يحيى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى، وذلك لقيادة الأبيض فى مواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

وعقد مرتضى منصور أمس جلسة مع 9 من رموز نادى الزمالك، لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيخلف خالد جلال، والذى تمت إقالته على خلفية خسارة الفريق الأبيض لبطولة الدورى العام.