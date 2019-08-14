شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أمير دخل مستشفى بفرنسا بسبب مدرب الزمالك الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك الكثير يهاجمون نجليه أحمد وأمير، رغم حبهما الشديد للنادى الأبيض وسفرهما لتفاوض مع أكثر من مدير فنى فى الفترة الأخيرة.

وقال مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفى: "أمير دخل المستشفى فى فرنسا بسبب الجولة للتفاوض حول مدرب الزمالك الجديد، بينما يعانى أحمد مرتضى منصور من جلطة ويقومان بالإنفاق على سفرهما دون أن يكلفا النادى أى مقابل مادى وان ما يتردد عن سفرهما لتسوية مستحقات البرتغالى فيريرا أمر غير حقيقى، لأنه ليس من المنطق أن يسافرا بتكلفة 100 ألف دولار لتسوية 10 آلاف دولار.

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كان مجلس الزمالك قد أسند مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت لطارق يحيى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى، وذلك لقيادة الأبيض فى مواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

ويعقد رئيس النادى الأبيض مؤتمرا صحفيا فى مقر النادى بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادى والمدير الفنى الجديد الذى سيتولى المسؤولية فى الفترة المقبلة.