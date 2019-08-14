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شكرا لقرائتكم برج العرب يغرم الزمالك 750 ألف جنيه بسبب التلفيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور، تلقي نادي الزمالك، خطاب من استاد برج العرب، يفيد بتوقيع غرامة مالية قدرها 750 ألف جنيه، بسبب تكسير الكراسي.
وأكد مرتضي منصور، أن هذا هو السبب الرئيسي فى رفضه حضور الألتراس للمباريات بسبب تخريب الملاعب والمنشآت محذرا من أى تخريب أو تجاوز، خلال مباراة الزمالك وبطل الصومال بعد غد الجمعة فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا.
ويعقد مرتضي منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا في مقر القلعة البيضاء، بالوقت الحالي، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.
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