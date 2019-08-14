شكرا لقرائتكم منتخب ناشئو اليد يتقدم على سلوفينا 22/ 17 بعد مرور 45 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره السلوفينى بنتيجة 22 / 17 بعد مرور 45 دقيقة من عمر اللقاء الذى يجمعهما فى دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 16 /8 لصالح المنتخب المصرى ، فى شوط شهد تألق ملحوظ للاعبى أحفاد الفراعنة و خاصة الحارس عبد الرحمن حميد .

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ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التألق خلال الدقائق المقبلة لصناعة فارق الأهداف من أجل تحقيق الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول و تلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا.

وشهد مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/29 قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 ثم كندا 47/20 وأخيرًا المجر 31/24.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.