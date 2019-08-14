شكرا لقرائتكم الهلال يخسر أمام الأهلي.. ويتأهل لمواجهة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الهلال على أرضه في ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض أمام أهلي جدة يوم الثلاثاء بهدف دون رد، ليبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد مستفيداً من فوزه 4-3 في مجموع المباراتين.

واستفاد الهلال من فوزه الكبير في مواجهة الذهاب التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" حينما اكتسح الأهلي 4-2 ليتأهل بفارق الأهداف.

وفضّل الكرواتي برانكو مدرب الأهلي عدم المبالغة الهجومية حينما وضع مهاجمه السوري عمر السومة على دكة البدلاء مكتفياً بالمهاجم دجانيني تافاريس الذي كان وحيداً بين دفاعات الهلال.



وكاد الفرنسي بافتيمبي غوميز أن يفتتح التسجيل حينما تلقى تمريرة من زميله ياسر الشهراني ليخترق دفاع الأهلي ويواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

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وعند الدقيقة 42 تمكن الصربي دانييل ألكسيتش من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله عبدالفتاح عسيري بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الأهلي أن يضيف الهدف الثاني حينما تلقى مهاجمه دجانيني تافاريس تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وكثف الأهلي محاولاته الهجومية في الشوط الثاني لاسيما بعد دخول السوري عمر السومة واللاعب الشاب عبدالرحمن غريب إلا أن الهلال نجح بفرض اسلوبه والمحافظة على مرماه، ليخسر ويحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

وسيلعب الهلال أمام مواطنه اتحاد جدة في الدور ربع النهائي عقب فوز الأخير على ذوب آهن 2-1 ذهاباً، و4-3 إياباً.