شكرا لقرائتكم برشلونة يرسل وفداً رسمياً إلى باريس لاستعادة نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن نادي برشلونة الإسباني بدأ مساعي لاستعادة نجمه البرازيلي الدولي نيمار المحترف ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت إذاعة"راك 1" الكتالونية إلى توجه وفد من برشلونة يوم الثلاثاء إلى باريس ليجري محادثات مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية حول هذا الموضوع.

وأوضحت الإذاعة أن الوفد الكتالوني يضم إريك ابيدال، المدير الرياضي لبرشلونة وأندريه كوري، وسيط صفقات برشلونة في البرازيل، بالإضافة إلى خافيير بورداس، عضو مجلس إدارة النادي الكتالوني.

وذكرت الإذاعة أن النادي الكتالوني سيعرض على باريس سان جيرمان دفع ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليون يورو بالإضافة إلى الموافقة على انتقال لاعب واحد على الأقل من صفوفه إلى النادي الباريسي مقابل استعادة نيمار.

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وأشارت الإذاعة إلى وجود عرض آخر يتمثل في استعارة نيمار على أن يتضمن عقد الإعارة بندا إلزاميا يتيح إمكانية شراؤه بحلول نهاية الموسم.

,كان المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، وكان صرح في مقابلة مع قناة "أو ماي قول" على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

وحسب تقارير إعلامية غير مؤكدة، يطالب النادي الباريسي مقابل التخلي عن نيمار (27 عاماً) بمئة مليون يورو وضم البرازيلي كوتينيو والبرتغالي نيلسون سيميدو بالإضافة إلى لاعب ثالث.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت قبل بضعة أيام أن ريال مدريد، المنافس الأكبر لبرشلونة، عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض أيضا الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب النادي الملكي، إلى النادي الفرنسي.