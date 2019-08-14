شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يتقدم على سلوفينيا 16 / 8 فى الشوط الأول بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره السلوفينى بنتيجة 16 / 8 فى الشوط الأول، الذى انتهى من عمر اللقاء الذى يجمعهما حالياً فى دور الـ16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى لصناعة فارق الأهداف من أجل تحقيق الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا.

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم على كندا 47/ 20 وأخيرًا على المجر 31/ 24.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.