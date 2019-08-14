شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد وليد سليمان أمام بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب وليد سليمان لاعب الأهلى من المشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بكأس مصر بنسبة كبيرة بعد تعافيه من حالة الإجهاد التى عانى منها مؤخراً وكانت سبباً فى غيابه عن مباراة "إطلع برة" مساء الأحد الماضى فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة.

وشارك وليد سليمان فى مران الأهلى أمس وبات جاهزاً بنسبة كبيرة لدخول قائمة المباراة المرتقبة والمشاركة فيها حال رغبة الجهاز الفنى ذلك، خاصة أن سليمان يمتلك خبرات تؤهله للمشاركة فى مثل هذه المواجهات الكبرى.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة من مساء السبت المقبل باستاد برج العرب فى دور الـ16 لكأس مصر.