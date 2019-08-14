شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الحكام وجروس والجدول سبب خسارة الزمالك للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الجميع يعلم كيف خسر الفريق الدورى، حيث إن هناك عدة أسباب منها الإجهاد الذى سببه جروس للاعبين، وإصابة بعضهم بالملل، بالإضافة إلى إصابة جنش.

وأضاف منصور أن من أسباب خسارة الدورى أيضا الحكام وجدول المسابقة، وكذلك عماد السيد الذى سهل حصول على معلول على الكرة أمام الأهلى، بالإضافة إلى أن محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق، والمقاصة الحالى تسبب فى ضياع 5 أهداف على الزمالك خلال الموسم.

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وأشار رئيس الزمالك إلى أنه عندما خسرالأبيض بطولة الدورى يكون المتهم مجلس الإدارة، لكن عندما حصد الزمالك الكونفدرالية يكون جروس هو البطل.

وتطرق مرتضى منصور إلى تقدمه ببلاغ للنيابة الهعامة ضد الشخص الذى اخترق هاتفه، قائلا "لن أصمت على حقى وسوف أحصل عليه بالقانون".