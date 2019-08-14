شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم ناشئى اليد على سلوفينيا 8 / 5 فى مونديال مقدونيا بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره السلوفينى بنتيجة 8 / 5 بعد مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء الذى يجمعهما فى دور الـ16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التقدم خلال الدقائق المقبلة والفوز من أجل التأهل إلى دور ربع النهائى للزحف إلى المربع الذهبى فى ظل التألق الذى يظهر على اللاعبين منذ انطلاق البطولة.

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وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.