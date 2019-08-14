شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف مليون و200 ألف جنيه للمالى "ديانج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرفت إدارة النادى الأهلى منذ أيام ما يقرب من 68 ألف دولار للمالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق عبارة عن مقدم تعاقد، بعدما تعاقد الأهلى مع اللاعب المالى منذ عدة أسابيع قادماً من مولودية الجزائر لتدعيم وسط القلعة الحمراء لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وتعاقد الأهلى مع اللاعب المالى مقابل مليون و100 ألف دولار، وتم دفع 68 ألف دولار أى ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه، وتم قيد اللاعب فى قائمة الأهلى المحلية والأفريقية.

وخضع المالى أليو ديانج لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش أعده الجهاز الفنى وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب لقبل المشاركة فى المران الجماعى.

وأدى ديانج تدريبات تأهيلية على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة فى المران الجماعى بعد اجتيازه للكشف الطبى الذى خضع له عقب وصوله للقاهرة .