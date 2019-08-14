شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: اتفقنا مع المدرب الجديد والإعلان عنه عند وصوله مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه تم اختيار مدير فنى للفريق، لكن لن يتم الإعلان عنه الآن، حتى لا يفسد أحد الأمر.

وقال منصور، فى المؤتمر الصحفى، إن اللجنة اختارت اثنين مدربين، تم اختيار واحد منهم، لن يتم إعلان اسمه إلا عندما يأتى لمصر.

وأشار منصور إلى أنه تم اختيار الجهاز المعاون من المصريين لكن لن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد إلا بعد الحضور إلى القاهرة تجنبا لإفساد الصفقة.

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وقال منصور إن أمير مرتضى دخل المستشفى فى فرنسا بسب الجولة للتفاوض حول مدرب الزمالك الجديد، بينما يعانى أحمد مرتضى منصور من جلطة ويقومان بالإنفاق على سفرهما دون أن يكلفا النادى أى مقابل مادى، وأن ما يتردد عن سفرهما لتسوية مستحقات البرتغالى فيريرا أمر غير حقيقى لأنه ليس من المنطق أن يسافرا بتكلفة 100 ألف دولار لتسوية 10 آلاف دولار.

وكان مجلس الزمالك قد أسند مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت لطارق يحيى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى، وذلك لقيادة الأبيض فى مواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أمس جلسة مع 9 من رموز نادى الزمالك، لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيخلف خالد جلال، والذى تمت إقالته على خلفية خسارة الفريق الأبيض لبطولة الدورى العام.