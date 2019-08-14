شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: شكلت لجنة لاختيار المدرب الأجنبى اختارو فاروق جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه يسمع كلاما كثيرا عن المدير الفنى القادم، من أيمن يونس وفاروق جعفر وحازم إمام وحسن شحاتة، وفى النهاية لا يأخذ رأى أبناء النادى.

وقال منصور، فى المؤتمر الصحفى، الذى يعقد الآن أنه تم تشكيل لجنة من قبل لاختيار مدرب أجنبى، وكانت مكونة من حازم إمام، وفاروق جعفر، وأيمن يونس، وجدهم يختارون جعفر مديرا فنيا، والفيلسوف مشرف على الكرة، وفى النهاية يقال أن مرتضى منصور لا يأخذ رأى أبناء النادى.

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وأضاف منصور أنه لا يوجد أحد قام بتكريم رموز الزمالك مثلما فعلت، حيث تم تكريم قدامى الأبيض، وأصبحت أسماؤهم تزين كل مكان فى النادى.

يذكر أن الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن كواليس التعاقد مع مدير فنى، وكذلك مواجهة ديكاداها الصومالى فى دورى الأبطال.

وقال إنه يشكر أبناء الزمالك الذين شاركوا أمس فى اختيار المدرب فهم أبناء النادى الحقيقيين.