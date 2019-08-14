شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: برج العرب غرم الزمالك 750 ألف جنيه.. وفيريرا اعتذر عن المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه تسلم خطابا من استاد برج العرب، بتوقيع غرامة مالية على النادى تقدر بـ750 ألف جنيه، بسبب التلفيات الناتجة عن شغب الألتراس، وهذا سبب رفض حضورهم المباريات المقبلة للفريق.

وأضاف منصور، خلال المؤتمرالصحفى، أن الفريق مقبل على مباريات فى غاية الأهمية، خلال الفترة المقبلة، وفيريرا اعتذر عن تولى مسئولية تدريب الفريق فى الفترة الحالية، خاصة أنه لديه ظروف خاصة، وكان يرحب بالعمل بداية من أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

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ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرا صحفيا في مقر النادي بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادى والمدير الفنى الجديد الذى سيتولى المسئولية فى الفترة المقبلة.