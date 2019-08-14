شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ سمير عثمان : مش هنبلطج من أولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة إلى سمير عثمان رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم، بالمؤتمر الصحفى المقام حاليا فى نادى الزمالك، قائلا "مش هنبلطج من أول يوم ومتنساش إنك شغال بأجر فى قناة الأهلى وتعيينك غلط".

وقال منصور، فى المؤتمر، "لو الزمالك عاوز حكام أجانب هيجيب، ومش اختصاص اللجنة المؤقتة إنها تعينك".

وحذر منصور عثمان من ظلم الزمالك قائلا "لو شوفنا ظلم لينا هنجيب حكام أجانب بجد مش حكام أجانب من سوق الكانتو".

كان اتحاد الكرة قد كلف سمير عثمان برئاسة لجنة الحكام عقب استقالة عصام عبد الفتاح عضو المجلس السابق، الذى كان يترأس لجنة الحكام.