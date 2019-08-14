شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف سر فشل مفاوضات دياز.. ويؤكد: فلوس جروس في "محكمة الأسرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز هو من عرض نفسه على القلعة البيضاء لتدريب الفريق ونجله كتب هذا الكلام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع المدرب على حصوله على 2 مليون دولار راتب سنوي وشهر قيمة الشرط الجزائي وعدد المساعدين، إلا أن المدير الفني تلقى اتصالات من أحد المحاربين للزمالك لتحذيره من التعامل مع الزمالك بداعي أن النادي لا يسدد مستحقات المدربين.

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وأضاف رئيس الزمالك، أن النادي وضع مستحقات فيريرا في حسابه بالبنك في حين أن السويسري جروس المدير الفني السابق لم يحضر للنادي للحصول على مستحقاته قائلا: "فلوسه ياخدها في محكمة الأسرة".

ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرا صحفيا في مقر النادي بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.