شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: تم الاستقرار على اسم المدير الفني لكن لن يتم الإعلان عنه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن اللجنة الفنية كتبت رأيها بالترتيب في مدربي الزمالك المرشحين وهم ٥ أسماء .
وأضاف رئيس الزمالك بأنه تم الاستقرار على أحدهم من جانب مجلس الإدارة بعدما رأت إدارة النادي أنه يتوافق مع متطلبات المدير الفني للزمالك .
وأشار منصور، بأنه لن يتم الإعلان عن المدير الفنى إلا بعد حضوره إلى القاهرة حتى لا يتحدث معه أحد.
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