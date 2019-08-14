شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: تم الاستقرار على اسم المدير الفني لكن لن يتم الإعلان عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن اللجنة الفنية كتبت رأيها بالترتيب في مدربي الزمالك المرشحين وهم ٥ أسماء .

وأضاف رئيس الزمالك بأنه تم الاستقرار على أحدهم من جانب مجلس الإدارة بعدما رأت إدارة النادي أنه يتوافق مع متطلبات المدير الفني للزمالك .

وأشار منصور، بأنه لن يتم الإعلان عن المدير الفنى إلا بعد حضوره إلى القاهرة حتى لا يتحدث معه أحد.