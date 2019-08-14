يوفنتوس يحدد سعر ماتويدي

قال تقرير صحفي إيطالي، إن الفرنسي بلاز ماتويدي، لاعب وسط يوفنتوس، بات على أعتاب الرحيل عن صفوف السيدة العجوز هذا الصيف.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، لا يعد ماتويدي لاعبًا مثاليًا في تشكيلته للموسم الجديد.

وأضاف أن أحد الأسباب الأخرى التي تقرب ماتويدي من الرحيل، هي أن عقده مع يوفنتوس ينتهي في العام المقبل.

وأوضح أنه بناء على هذه المستجدات، أبدى نادي موناكو الفرنسي استعداده للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، إلى جانب زميله في الفريق الأبيض والأسود، دانييلي روجاني، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وواصل الموقع أن ماتويدي يفكر في إمكانية العودة إلى فرنسا، لارتداء قميص موناكو، موضحة أنه بالرغم من أن اللاعب يفضل اللعب بدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، إلا أن مشروع موناكو يثير فضوله.

وختم بأن يوفنتوس يطلب من 20 إلى 25 مليون يورو من أجل السماح برحيل ماتويدي، في حين يواصل مينو رايولا، وكيل أعماله، العمل على نقله بعيدًا عن السيدة العجوز هذا الصيف.

