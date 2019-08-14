واقعة الأحد تنهي احتمالية بقاء نيمار في باريس

كشف مصدر مُقرب من البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، عن إصرار اللاعب الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر، خلال تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كانت هناك فرص لبقاء نيمار، إذا لم يجد باريس اتفاقا ماليًا مناسبًا لرحيله، لكن بعد ما حدث يوم الأحد لم يعد بإمكانه الاستمرار".

وتواجد نيمار في مدرجات ملعب حديقة الأمراء (معقل باريس)، لمتابعة لقاء فريقه أمام أولمبيك نيم، إلا أنه تعرض لهتافات مسيئة وعبارات سباب، بجانب رفع الجماهير لافتات تطالب فيها برحيل البرازيلي".

وأضاف المصدر: "الجميع يعلم أن أي شيء يمكن أن يحدث من المتطرفين، لكن إدارة النادي لم تفعل أي شيء لتجنب ذلك".



وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة النادي حسمت الأمر بعدما أزالت صور وقمصان اللاعب من المتجر الرسمي في اليوم التالي للواقعة.

يُذكر أن برشلونة أرسل وفدًا إلى باريس للتفاوض على ضم نيمار هذا الصيف، ويترقب ريال مدريد الموقف من أجل الانقضاض على البرازيلي الذي يُعد هدفًا رئيسيًا لفلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي.