مانشستر يونايتد يوجه رسالة لريال مدريد بشأن بوجبا

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، عن آخر تطور بشأن مصير الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وجه رسالة لريال مدريد بأن بوجبا ليس للبيع هذا الصيف.

وأكد اليونايتد أن فكرة التخلي عن النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي مرفوضة، حتى لو بلغ العرض المقدم 185 مليون إسترليني.



وكان بوجبا هو الاختيار الأول للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بشأن دعم خط وسط الميرنجي بلاعب مميز هذا الصيف.

وشارك بوجبا في المباراة الأولى للشياطين الحمر بالبريميرليج هذا الموسم ضد تشيلسي، وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه في اللقاء الذي انتهى بفوز اليونايتد برباعية نظيفة.