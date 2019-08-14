دي يونج يعود لتدريبات برشلونة.. وميسي يواصل الغياب

وعاد للتدريبات الجماعية الثنائي فرينكي دي يونج وجان كلير توديبو، اللذان غابا عن مران أمس الثلاثاء، وقاما بتدريبات خاصة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الثنائي جاهز تماما للتواجد في القائمة التي ستخوض المباراة الأولى في الليجا، في ملعب "سان ماميس".وفي سياق منفصل، لازال الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل غيابه عن تدريبات البلوجرانا حيث يتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وحرمته من التواجد في جولة الولايات المتحدة الأمريكية.
وشارك في المران الحارس الشاب إيناكي بينا، والذي سيتواجد على مقاعد البدلاء للألماني مارك أندريه تير شتيجن بعد إصابة البرازيلي نيتو.
وتواجد عدد من لاعبي فريق الشباب وهم: ريكي بويج، كارليس بيريزن وأبيل رويز، والذين لم يتم حسم مستقبلهم هذا الموسم وقد يتم إعارتهم من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.
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