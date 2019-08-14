لاعب أستون فيلا: تريزيجيه إضافة رائعة لنا.. وسيعرف المزيد عن بريميرليج

اكد نيل تايلور لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، أن المصري محمود حسن "تريزيجيه" أدى مواجهة الفريق أمام توتنهام بشكل جيد.

وأشار تايلور في تصريحات نشرها موقع إكسبريس أند ستار، إلى أن تريزيجيه، وكذلك الصفقات الجديدة لأستون فيلا، سيدركون المزيد عن البريميرليج بمرور الوقت.

وقال ظهير أستون فيلا: "علينا أن نكون أفضل في المباريات المقبلة، لقد قمنا بفترة إعداد جيدة، وقمنا بعدد من الصفقات الرائعة".

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وأكمل: "أعتقد أننا رأينا تريزيجيه وما قدمه يوم السبت، إنه إضافة رائعة لنا".

واختتم: "أظن أن تريزيجيه، وكذلك كل اللاعبين الجدد سيعرفون البريميرليج جيدًا وسيقدمون كل ما لديهم في المنافسة".

وشارك تريزيجيه في أول مباراة رسمية لأستون فيلا، والتي أقيمت السبت الماضي أمام توتنهام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.