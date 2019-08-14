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شكرا لقرائتكم الجونة يستعير إسلام عبد النعيم من طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ولعب إسلام عبد النعيم للجونة في الدور الثاني من الموسم الماضي معارًا، قبل أن تتم المفاوضات بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وينضم بشكل نهائي لصفوف الفريق.
إسلام عبدالنعيم
كان مسئولو النادى الأهلى قد وافقوا على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى مقابل ٤ ملايين جنيه، ومن المقرر أن ينتظم فى تدريبات فريقه الجديد استعدادًا للموسم الجديد.
ووضع مسئولو الأهلى بندًا مثيرًا فى العقد يمنح الأهلى الحق فى استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه.
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