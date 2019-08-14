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الجونة يستعير إسلام عبد النعيم من طلائع الجيش...

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جدة - عمرو شويل  

نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات إسلام عبد النعيم لينضم لصفوف الفريق على سبيل البيع النهائي قادمًا من نادي طلائع الجيش.

 

ولعب إسلام عبد النعيم للجونة في الدور الثاني من الموسم الماضي معارًا، قبل أن تتم المفاوضات بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وينضم بشكل نهائي لصفوف الفريق.

 


إسلام عبدالنعيم

 

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كان مسئولو النادى الأهلى قد وافقوا على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى مقابل ٤ ملايين جنيه، ومن المقرر أن ينتظم فى تدريبات فريقه الجديد استعدادًا للموسم الجديد.

 

ووضع مسئولو الأهلى بندًا مثيرًا فى العقد يمنح الأهلى الحق فى استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه.

 

 

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