- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم صور.. الزمالك يستعد للإعلان عن مدربه الجديد في المؤتمر الصحفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مجلس الزمالك قد أسند مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت لطارق يحيي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي وذلك لقيادة الأبيض في مواجهة ديكاداها الصومالي، في المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، علي استاد برج العرب، في ذهاب دور ال٦٤ بدوري أبطال أفريقيا.
ويعد الثنائي الأبرز لقيادة الزمالك في المرحلة المقبلة هما الثنائي الصربي ميتشو المدير الفني الحالي لأورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي ومواطنه ألكسندر ستانقوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الزمالك يستعد للإعلان عن مدربه الجديد في المؤتمر الصحفي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.