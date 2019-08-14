شكرا لقرائتكم صور.. الزمالك يستعد للإعلان عن مدربه الجديد في المؤتمر الصحفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي مسئولو الزمالك، من التجهيزات الخاصة بمؤتمر مرتضي منصور رئيس النادي، المقرر انطلاقه خلال الوقت الجاري وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق بعدما أوضح رئيس النادي الأبيض إنه سيعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وكان مجلس الزمالك قد أسند مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت لطارق يحيي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي وذلك لقيادة الأبيض في مواجهة ديكاداها الصومالي، في المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، علي استاد برج العرب، في ذهاب دور ال٦٤ بدوري أبطال أفريقيا.

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ويعد الثنائي الأبرز لقيادة الزمالك في المرحلة المقبلة هما الثنائي الصربي ميتشو المدير الفني الحالي لأورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي ومواطنه ألكسندر ستانقوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي.