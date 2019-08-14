شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ جروس: "فلوسك خدها فى محكمة الأسرة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن النادى وضع مستحقات البرتغالى فيريرا مدرب الفريق الأسبق فى حسابه بالبنك، فى حين أن السويسرى جروس المدير الفنى السابق لم يحضر للنادى للحصول على مستحقاته. وأضاف مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفى: "فلوس جروس ياخدها فى محكمة الأسرة". Advertisements ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرا صحفيا في مقر النادي بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.

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