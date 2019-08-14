شكرا لقرائتكم عصام شلتوت لـ "تايم سبورت": الدولة المصرية تمتلك الإرادة لتطوير صناعة كرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، أن الدولة المصرية تمتلك الإرادة فى تطوير صناعة كرة القدم فى الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قامت بعمل منظومة رياضية دولية من الاعتماد على نظام تذكرتى وبث قناة تايم سبورت، والآن لا نريد مؤتمرات واجتماعات، بل نطالب بكل النسخ من كل الاتحادات الأوروبية والأفريقية، ونطبقها فى مصر.

وأضاف "شلتوت"، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن الكرة المصرية تعج بكل ما يمكن أن يكون مناجم فنية وإدارية فى عالم الكرة، وبالتالى يتم استخدامها لتتحول لصناعة حقيقية تعود بمردود إيجابى على الرياضة المصرية، وحال تطبيق نسخ الاتحادات الأفريقية والأوروبية على الرياضة سنشهد التغيير فى اتجاه إيجابى.