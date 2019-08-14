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شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الكشف عن مدرب الزمالك بعد وصوله لمصر لمنع تطفيشه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اختيار المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، بعد المفاضلة بين مدربين اثنين فقط، عقب الاطلاع على السير الذاتية لهما.
ويعقد مرتضي منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا في مقر القلعة البيضاء، بالوقت الحالي، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.
وقال مرتضي منصور، أنه لن يعلن عن أسم المدير الفنى الجديد للزمالك، إلا بعد وصوله للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم الاستقرار عليه بشكل نهائي ونفس الأمر بالنسبة لأعضاء الجهاز الفني المصريين لكنه لن يعلن حتى لا يتحدث معه أحد ويسعى لتطفيشه مثلما حدث مع مدربين آخرين.
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