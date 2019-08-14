شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : لولا ضغط البطولات كان الزمالك انتظر فيريرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لولا ارتباط الفريق الأبيض، ببطولات هامة خلال الفترة القادمة، كان فى الإمكان انتظاره البرتغالي فيريرا ليتولي المسئولية الفنية للفريق خلال المرحلة القادمة.

وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات بين مسئولي الزمالك وفيريرا عن طريق الثنائي أمير مرتضي المشرف على الكرة وأحمد مرتضي عضو المجلس السابق، لكن المدرب البرتغالي، عرض تولي جهازه المعاون المسئولية لمدة شهرين بسبب ظروف صحية.

ويعقد مرتضي منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا في مقر القلعة البيضاء، بالوقت الحالي، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.