شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: دياز عرض نفسه لتدريب الزمالك.. وتلقى تحذيرات للتراجع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز هو من عرض نفسه على النادى لتدريب الفريق ونجله كتب هذا الكلام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفى إنه تم الاتفاق مع دياز على حصوله على 2 مليون دولار راتب سنوى وشهر قيمة الشرط الجزائى وعدد المساعدين، إلا أن المدير الفنى تلقى اتصالات من قبل أحد المحاربين للزمالك لتحذيره من التعامل معنا بداعى أن النادى لا يسدد مستحقات المدربين.
ويعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا فى مقر النادى بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادى والمدير الفنى الجديد الذى سيتولى المسؤولية فى الفترة المقبلة.
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